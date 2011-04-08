В Черниговской области подешевели свинина, молоко и сыр

В Черниговской области в марте т.г. больше всего подорожали овощи и хлеб, подешевели - свинина, молоко и сыр.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, на потребительском рынке Черниговской области в марте 2011 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%.

Больше всего подорожали овощи и продукты переработки зерновых (на 12,1% и 8,1%). На 0,8–4,1% выросли в цене хлеб, рыба и продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, сахар, мясо птицы, фрукты. Вместе с тем, на 0,3%–3,5% подешевели свинина, масло сливочное, сыры, молоко, яйца, говядина и животные жиры.

Рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия на 0,8% в основном связан с подорожанием алкогольных напитков на 1,4%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,7%, в т.ч. плата за канализацию – на 6,2%, водоснабжение – на 4,7%.

На 0,2–1,1% снизились цены на бытовую технику, мебель и предметы обстановки. Цены на транспорт в целом повысились на 4,7%, что в первую очередь вызвано подорожанием топлива и масел на 9,6%. Кроме того, на 4,7% выросла стоимость перевозок пассажирским автодорожным транспортом.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (инфляции) в марте 2011 года в Черниговской области составил 101,3% ( Украине – 101,4%),с начала года – 103,3% (в Украине – 103,3%).