Министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК считает продажу земли малоэффективным шагом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК заявил вчера в Житомире на совещании «Перспективы развития агропромышленного комплекса Житомирской области, проблемы земельных отношений и пути их решения».

По его словам, «сегодня в Украине крайне важным является вопрос даже не рынка земли, а оборота сельскохозяйственных земель».

Н.ПРИСЯЖНЮК сказал: «Почему-то все понимают, что как рынок – то это нужно бежать и продавать, а нужно вместо этого провести разъяснительную работу на уровне сельских голов, что продажа земли - это не является эффективным шагом, потому что земля наша сегодня еще толком недооценена, арендная плата у нас за землю еще будет расти, потому что земля - это есть капитал, который постоянно, гарантировано, будет расти в цене».

Министр отметил, что вместо этого выступает за введение в Украине оборота сельскохозяйственных земель.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, политики и чиновники рановато начали дискутировать вопрос массовой купли земель в случае отмены моратория. «Теперь о скупке земель еще рановато говорить, законодательно это все еще не установлено. Сейчас идет аренда земель, аренда земель с перспективой будущего выкупа, приватизации, но все это будет возможно только тогда, когда будет принят закон о рынке земли, то есть как таковой скупки земель в настоящее время в Украине пока еще, к счастью, не существует, а значит, и рановато об этом всем говорить еще», - заявил Н.ПРИСЯЖНЮК.