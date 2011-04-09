Украина и ЕС договорились о полной либерализации 20% сельскохозяйственной продукции

Брюссель. Украина и Европейский Союз договорились о полной либерализации 20% сельскохозяйственной продукции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом украинским журналистам в Брюсселе заявил 8 апреля заместитель министра экономического развития и торговли Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ по окончании 16-го раунда переговоров о создании зоны свободной торговли с ЕС.

«Есть такой механизм, который мы в свое время предложили. Это инициатива ноль на ноль. Так вот, она обрела уже четкие очертания. Из всех тех позиций, которые были под частичной либерализацией или не было либерализации, или были квоты даже со стороны Европейского Союза, мы сейчас вышли: наверное, процентов на 20 будет ноль на ноль», - сказал он.

Заместитель министра отметил, что на практике это будет означать нулевые пошлины с самого начала действия соглашения.

Среди прочего В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что это коснется кондитерской продукции. «Это наша была такая инициатива, и я думаю, что в каком-то смысле для этой отрасли, а отрасль очень динамичная сейчас, я думаю, инвестировано туда уже, наверное, за миллиард долларов. Поэтому уже нужна отдача», - сказал он.

В.ПЯТНИЦКИЙ добавил, что в случае введения таких нулевых пошлин Украина сможет получить такие же условия и со странами-членами Организации свободной торговли ЕС, в которую входят Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария и договор о зоне свободной торговли с которой уже подписан.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли в марте 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца этого года.