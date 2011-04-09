Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь

Завтра в Украине ожидается небольшой мокрый снег и дождь, в прикарпатских, восточных областях, в Крыму и Приазовье - умеренные осадки.

Ветер северо-западный, 15-22 м/с, в Карпатах, южной и восточной части местами порывы 25-30 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, в Крыму до 7° тепла; днем 2-7° тепла, на юге и Закарпатье 6-11° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 1-3° мороза.

В Киевской области в воскресенье ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.