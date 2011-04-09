Украина готова отменить пошлины для сыров с защищенными географическими названиями из ЕС

Брюссель. Украина готова отменить пошлины для сыров с защищенными географическими названиями из Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом украинским журналистам в Брюсселе заявил 8 апреля заместитель министра экономического развития и торговли Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ по окончании 16-го раунда переговоров о создании зоны свободной торговли с ЕС.

«Здесь мы сделали с нашей стороны предложение, от которого европейцам, наверное, сложно как-то отказаться. Они в раздумьях», - сказал он.

По словам заместителя министра, таких сыров – около 100 наименований.

«Предложили: господа, не вопрос, на эти сыры мы идем на либерализацию. Я хочу, чтобы в наших супермаркетах, может быть, было 100 видов сыров. Может быть, я не верю, что они сразу там появятся. Я понимаю, что это уже вопрос маркетинговой политики и так далее, но, очевидно, что они не обвалят рынок сыра в Украине, потому что конкурировать этим специализированным сырам с массовым производством наверняка будет более сложно», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

«То есть мы, со своей стороны, я бы сказал, проявляем чудеса гибкости, и мы со своей стороны находим те возможности и те ниши, где действительно это было бы соглашение, которое отражало бы культурные особенности и исторические традиции, которые есть между нашими странами», - добавил он.