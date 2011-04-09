В Донецке после курса лечения от острой кишечной инфекции выписаны 23 ребенка, отравившихся продукцией детской молочной кухни.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области со ссылкой на главного государственного санитарного врача области Виктора ДЕНИСЕНКО.

В настоящее время среди детей, находящихся под наблюдением, новые случаи заболевания не регистрировались.

Общее количество заболевших составило 60 детей.

Все дети были госпитализированы в Донецке в детские инфекционные отделения двух больниц.

В лечебных учреждениях остаются 37 малышей.