В Донецке после курса лечения от острой кишечной инфекции выписаны 23 ребенка
15:54, 09 апреля 2011Агро
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В Донецке после курса лечения от острой кишечной инфекции выписаны 23 ребенка, отравившихся продукцией детской молочной кухни.
Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области со ссылкой на главного государственного санитарного врача области Виктора ДЕНИСЕНКО.
В настоящее время среди детей, находящихся под наблюдением, новые случаи заболевания не регистрировались.
Общее количество заболевших составило 60 детей.
Все дети были госпитализированы в Донецке в детские инфекционные отделения двух больниц.
В лечебных учреждениях остаются 37 малышей.
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