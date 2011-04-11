94% потребляемой населением Украины рыбы импортируется – Присяжнюк

94% потребляемой населением Украины рыбы импортируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК вчера в интервью программе "Акценты недели" Житомирского областного телевидения.

По его словам, правительство обеспокоено упадком рыбной отрасли в Украине.

«94% рыбы, которую мы потребляем в Украине, импортируется. Понятно, что часть импортируемой рыбы мы не сможем выращивать в Украине – это рыба морского и океанского происхождения. Но большую часть речной рыбы мы можем выращивать», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что государство должно контролировать объемы выращивания определенных видов рыбы для обеспечения продовольственной безопасности государства.

«В Донецкой и Одесской областях в этом году уже значительно увеличились объемы производства и вылова рыбы по нескольким причинам. Во-первых, Донецкая область, как и Одесская, поставила на учет ту рыбу, которая больше всего страдала от браконьеров. Во-вторых, в Донецкой и Одесской областях на протяжении последних семи лет инвесторы занимались внутренними водоемами, выращивая там рыбу, и сегодня это уже дает положительные результаты», – отметил министр.

Н.ПРИСЯЖНЮК также добавил, что правительство страны уже приняло меры для развития рыбной отрасли. "Правительством сегодня разрабатываются соответствующие программы совместно с областными администрациями, проводится полный анализ внутренних водоемов, после этого будет подготовлена нормативная база, которая будет регламентировать инвестиции в рыбную отрасль. Речь идет о договорах аренды водоемов, нагрузках объемов выращивания рыбы и других вопросах», – сказал он.

Его дополнил председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК, который сообщил, что 30% всех пригодных для выращивания рыбы прудов в Житомирской области требуют срочной очистки от ила, а уже потом – зарыбления.