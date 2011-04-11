В Тернопольской области подорожали овощи и рис, подешевели – яйца и молоко

В Тернопольской области в марте больше всего подорожали овощи и рис, подешевели – яйца и молоко.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, на потребительском рынке области в марте по сравнению с февралем цены на овощи выросли на 8,5%, фрукты подорожали на 4,4%, рис – на 5,2%. Хлеб вырос в цене на 4,6%, масло – на 1,2%, рыба и продукты из рыбы – на 1,1%, сахар – на 1,3%.

В то же время яйца подешевели на 3,1%, молоко – на 1%, мясо и мясопродукты – на 0,3%.

Рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия в целом на 0,6% в основном связан с подорожанием алкогольных напитков на 1,1%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились на 0,1%.

Повышение цен в сфере здравоохранения на 1,7% главным образом обусловлено подорожанием стоматологических услуг на 4% и фармацевтической продукции – на 2,5%.

Цены на транспорт в целом повысились на 4,2%, что в первую очередь вызвано подорожаниям топлива и масел на 8,5%. Кроме того, на 2% и 1,1% выросла стоимость перевозок пассажирским автодорожным и железнодорожным транспортом.

Услуги ресторанов и гостиниц, предметы домашнего потребления, бытовая техника подорожали стали на 0,7-1%.

Вместе с тем, на 0,3% подешевели услуги отдыха и культуры.

Справка УНИАН. В марте индекс цен в Тернопольской области по сравнению с февралем составил 101,2%, с начала года – 102,9%.