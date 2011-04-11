Гендиректором Полтавского хлебокомбината назначен Никитчук

Наблюдательный совет ОАО «Полтавский хлебокомбинат» назначил гендиректором предприятия Игоря НИКИТЧУКА вместо Анатолия ПАЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил представитель предприятия.

Согласно сообщению, И.НИКИТЧУК, который до этого работал начальником управления правового обеспечения Кировоградского городского совета, назначен директором сроком на 3 года.

Справка УНИАН. В состав ОАО "Полтавский хлебокомбинат" входят хлебозаводы №1 и №3 в Полтаве, а также Кахновский хлебозавод (г. Кременчуг, Полтавская обл.).

Хлебокомбинат выпускает около 70 видов хлебобулочной продукции и производит более 15 тонн формового и пшенично-ржаного хлеба в сутки.