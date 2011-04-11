В Житомирской области в этом году посевы гречихи увеличат почти вдвое

В Житомирской области этой весной посевы гречихи будут увеличены почти в два раза – до 16 тыс. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК вчера в интервью программе "Акценты недели" Житомирского областного телевидения.

«Больше всего гречихи посеют в Чудновском районе», – отметил министр.

По его словам, чтобы предотвратить возникновение проблем с продуктами первой необходимости, в Житомирской области сформируют региональный фонд этих продуктов и наполнят его.

При этом министр отметил, что правительство уже разрабатывает меры для недопущения дефицита продуктов первой необходимости в будущем.

Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что государство должно контролировать объемы выращивания определенной продукции, необходимой для обеспечения продовольственной безопасности страны. При этом он отметил, что сложившаяся в Украине ситуация с дефицитом гречки в торговых сетях стала своего рода проверкой для чиновников.

«В предыдущие 15-20 лет нам пытались навязать мнение о том, что рынок отрегулирует все, но рынок может отрегулировать цену, а никак не наличие того или иного вида сельскохозяйственной продукции», – отметил министр.

По его словам, государство в этом году выделяет 5 млрд. грн. для форвардных закупок тех видов сельскохозяйственной продукции, которые подпадают под государственное регулирование.