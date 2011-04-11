В Сумской области в марте подешевели молоко, сыр и яйца

В Сумской области в марте 2011 года больше всего подорожали топливо и автомобильные масла, подешевели - молоко, сыр, яйца, аудиотехника и фотоаппаратура.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Среди продуктов питания больше всего подорожали фрукты и овощи - на 6,2% и 2,7% соответственно. На 1,7% выросли цены на хлеб и хлебопродукты, на 1,4% - на сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия, на 1,2% - на рыбу и продукты из рыбы, на 0,9% - на мясо и мясопродукты.

В то же время цены на молоко, сыр и яйца снизились на 1,0%, на масло и жиры - на 0,6%. Цены на алкогольные напитки, табачные изделия выросли на 0,7%. При этом алкогольные напитки подорожали на 1,8%, табачные изделия подешевели на 0,3%.

На 0,2% выросли цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, при этом стоимость проживания в общежитиях повысилась на 6,9%, содержания и ремонта жилья - на 0,7%, тарифы на горячую воду, отопление - на 0,3%.

В сфере здравоохранения цены повысились на 1,1%. В частности стоимость амбулаторных услуг увеличилась на 1,4%, фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование подорожали на 1,0%.

Цены (тарифы) на транспорт в целом выросли на 4,7%, что было обусловлено повышением цен на топливо и автомобильные масла на 10,2%. На 1,4% и 0,8% соответственно стал дороже проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте.

На 1,9% увеличилась стоимость туристических услуг, а цены на аудиотехнику, фотоаппаратуру и оборудование для обработки информации снизились на 1,0%.

На 2,9% выросла стоимость услуг ресторанов и отелей, стоимость услуг по образованию увеличилась на 0,1%. Одежда и обувь подешевели на 0,3%, цены (тарифы) в сфере связи снизились на 0,1%.

Индекс потребительских цен (инфляции) в марте 2011 г. в Сумской области составил 101,0% (по Украине - 101,4%).