Министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК считает референдум по вопросам продажи земли малоэффективным шагом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК заявил вчера в интервью программе «Акценты недели» Житомирского областного телевидения.

По его словам, референдум был целесообразным перед процессами распаевывания земель, а сейчас он будет нецелесообразным.

«Я бы референдум проводил по вопросу земли перед тем, как распаевывать землю, а зачем сегодня проводить референдум по вопросу рынка земли всей украинской нации? Мы уже сделали шаг, мы уже распаевали землю, дали ее в собственность, и сегодня референдума не надо - это право агрария - продать землю государству или держать ее у себя», - пояснил министр.

Он также отметил актуальность вопроса оборота сельскохозяйственных земель. По его мнению, оборот сельскохозяйственных земель позволит избежать их рейдерства.

Министр также подчеркнул необходимость сохранить существующий в Украине баланс производства сельскохозяйственной продукции. По его словам, в Украине имеет право на жизнь как крупнотоварное производство зерновых, так и развитие фермерства

«Мы сейчас работаем на уровне семейных ферм на переориентацию фермеров на выработку молока, на выращивание овощей, мяса, содержание свиней, а если мы говорим о зерновых, то без большого товарного производства тут мы не сможем», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.