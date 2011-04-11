В Винницкой области подорожали растительные жиры, капуста и бензин

В Винницкой области в марте т.г. больше всего подорожали растительные жиры, капуста и бензин, подешевели – яйца и молоко.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на потребительском рынке области в марте 2011 года по отношению к февралю 2011 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%.

Больше всего (на 2,7%) подорожали маргарин и другие растительные жиры, на 2,6% - макаронные изделия, на 2,0% - кондитерские изделия из муки, на 1,7% - рыба и продукты из рыбы, на 1,6% - рис.

Овощи в целом подорожали на 11,7%, в том числе капуста - в 1,4 раза. На 2,3% повысились цены на фрукты, при этом яблоки подорожали на 11,9%.

Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 0,9%.

Вместе с тем, сало и другие съедобные животные жиры подешевели на 1,0%, на 1,2% - масло сливочное, сыр и мягкий сыр (творог), на 3,2% - яйца, на 4,8 % - молоко.

В сфере транспорта состоялся рост цен (тарифов) на 5,3%, при этом бензин стал дороже на 10,4%.

В сфере здравоохранения цены повысились на 1,0%, в основном, за счет роста стоимости фармацевтической продукции на 1,7%.

Индекс потребительских цен в Винницкой области в марте 2011 года составил 101,1% (в Украине – 101,4%), с начала года – 102,4% (в Украине – 103,3%).