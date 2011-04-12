АМК предупреждает о недопустимости необоснованного повышения цен накануне Пасхи

Антимонопольный комитет Украины предупреждает участников продовольственных рынков о недопустимости необоснованного повышения цен накануне Пасхи.

Как сообщается на сайте АМК, об этом первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Украины Юрий КРАВЧЕНКО заявил вчера во время видеоконференции.

«Если будут выявлены случаи заговоров основных участников рынка продовольственных товаров, и мы их докажем, Антимонопольный комитет будет принимать в отношении виновников жесткие меры», - отметил по этому поводу он.

А.КРАВЧЕНКО посоветовал представителям бизнеса вводить скидки на товары накануне Пасхи, как это происходит на новогодние праздники, и получать прибыль благодаря увеличению оборота, а не за счет повышения цен.