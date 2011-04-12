Украина договорилась с ЕС о "реальных" квотах на экспорт сельхозпродукции – Пятницкий

Украина договорилась с Европейским Союзом о "реальных" квотах на экспорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции в условиях действия зоны свободной торговли с перспективой их увеличения.

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, комментируя закончившийся 8 апреля очередной раунд переговоров о подготовке Украиной и ЕС соглашения о ЗСТ.

«По мясу будут тарифные квоты. Что касается объемов, то речь идет о реальных цифрах, в соответствии с возможностью их производства и поставок», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он отметил, что увеличение квот будет проходить в течение 5 лет.

«Главное, мы договорились, что квоты не будут фиксироваться на одном уровне, а предполагается постепенное их увеличение на протяжении 5 лет. По каждому виду продукции будет конечно свой размер увеличения», - подчеркнул В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он также отметил, что удалось договориться о значительном увеличении квот на экспорт зерна.

«По зерну сейчас квоты существенные. Но я не буду ни одной цифры называть до тех пор, пока не будет поставлена точка в переговорах. Но хочу отметить, что прогресс есть», - сказал замминистра экономики Украины.

«Сегодня речь идёт об объемах, адекватных тем, которые традиционно складываются в нашей торговле», подчеркнул он.

Полностью интервью В.ПЯТНИЦКОГО читайте на сайте УНИАН-экономика. http://economics.unian.net/rus/detail/84489