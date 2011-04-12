В марте в Закарпатье подорожали продукты питания, алкоголь, коммунальные и гостиничные услуги, подешевели одежда и обувь. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела статистики цен Главного управления статистики в Закарпатской области Эдита ЙОРДАН.

По ее словам, индекс потребительских цен (инфляция) по Закарпатской области за март 2011 г. по сравнению с февралем составил 100,9%, по Украине - 101,4%, за период январь-март т.г., по сравнению с декабрем 2010 г., составил, соответственно, 101,7% и 103,3%.

Ценовая ситуация по области за январь-март этого года по сравнению с декабрем 2010 г. отразилась ростом цен на овощи, хлеб и хлебопродукты, рыбу и продукты из рыбы, сахар, макаронные изделия, масло. В то же время, утверждают в облстате, зафиксировано удешевление яиц и молока.

Э.ЙОРДАН также добавила, что на потребительском рынке Закарпатской области за три месяца продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 1,8%.

«Больше всего в течение этого года - на 12,0% - подорожали овощи. Кроме того, на 4,4% подорожали хлеб и хлебопродукты, на 3,7% рыба и продукты из рыбы, на 3,2% - сахар, на 3,1% - макаронные изделия », - уточнила начальник отдела статистики цен.

Она также добавила, что алкогольные напитки, табачные изделия подорожали на 1,3% вследствие роста цен на алкогольные изделия на 2,3%.

Также на протяжении марта тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 2,4% за счет подорожания платы за электроэнергию - на 6,8%, горячую воду и центральное отопление - на 6,3%, водоснабжение - на 4,3%, водоотведение - на 4,8%.

Рост цен на топливо и масла на 21,2% привел к подорожанию услуг транспорта в целом на 6,8%.

Кроме того, в сфере здравоохранения подорожала фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование на 1,4%.

В то же время, по данным статистики, одежда, обувь и услуги связи в целом подешевели на 0,6% и 0,3% соответственно.