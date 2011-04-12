Первая очередь оптового рынка «Столичный» будет открыта к Дню Независимости

Первая очередь оптового сельскохозяйственного рынка «Столичный» в Киево-Святошинском районе Киевской области будет открыта к Дню Независимости – 24 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

«Это будет подарок для жителей Киева и Киевской области к 20-летию Независимости Украины», - сказал губернатор.

Кроме того, А.ПРИСЯЖНЮК пообещал, что власть Киевской области и в дальнейшем будет стараться открывать и поддерживать коммунальные рынки региона. Он сообщил, что сегодня в Киевской области приостановлена приватизация рынков. По его словам, это произошло из-за того, что много вопросов возникает к облпотребсоюзу, который занимался этой приватизацией. Губернатор заметил, что сегодня частные рынки во многом определяют ценовую политику, поэтому нужно развивать альтернативу – коммунальные рынки.

В то же время А.ПРИСЯЖНЮК заверил, что частные рынки закрываться не будут.

«Ни один рынок закрываться не будет. Ставится задание навести порядок», - сказал он, напомнив, что в Киевской области специально для этого создана комиссия, в которую вошли специалисты из санэпидемстанции, комиссии по ценам и другие.