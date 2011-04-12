Завтра в Украине сохранится прохладная и дождливая погода

Завтра, 13 апреля, на территории Украины сохранится прохладная и дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западной части и в Одесской области дожди, отдельные грозы, в Карпатах мокрый снег, в северных, центральных областях и южной части утром и днем небольшой дождь, лишь в восточных областях без осадков.

Ветер юго-восточный (в западной части западный), 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в восточных областях местами 1-3° мороза; днем 7-12° тепла, в Крыму до 16°.

В Киеве и Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 0-5° тепла, днем 7-12°; в Киеве - ночью 1-3° тепла, днем 8-10°.