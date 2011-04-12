Власть Киева инициирует создание городской ассоциации рынков

В ближайшее время в столице будет создана Киевская городская Ассоциация рынков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

По его словам, недавно в горгосадминистрации состоялась встреча с руководителями крупнейших рынков, на которой обсуждались программы социального партнерства городской власти с частными рынками. Во время этой встречи было решено создать ассоциацию, что будет решать наиболее проблемные вопросы функционирования рынков в столице: ускорение решения вопросов землепользования, ускорение согласований проектирования, реконструкции и строительства объектов на территории частных рынков и благоустройства прилегающих к рынкам территории и избавления их от несанкционированных МАФов.

«Мы уже поручили районам создать специальные комиссии по выявлению и предотвращению появления объектов несанкционированной торговли и проработать вопрос относительно закрепления за рынками прилегающей территории для проведения работ по благоустройству», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.

Также, по его словам, стороны договорились, что на каждом рынке будут формировать определенный запас продуктов, входящих в социальную группу, для использования в периоды повышенного спроса и регулирования цен на них.

«Частные рынки готовы брать на себя социальную функцию и регулировать цены на первоочередные продукты питания», - проинформировал Р.КРАМАРЕНКО.

Уже состоялось первое заседание инициативной группы, которую возглавил директор рынка «Виноградарь» Игорь КУЧЕРУК. Планируется, что на протяжении апреля каждый рынок примет решение о вступлении в ассоциацию, а в мае состоится общее собрание, на котором будет избрано правление и определен порядок работы ассоциации.