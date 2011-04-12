Аграрии Тернопольской области завершили сев яровой пшеницы

В Тернопольской области завершился сев яровой пшеницы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации, в целом ее посеяли на площади 28,815 тыс. га, что составляет 104% от запланированных площадей.

Ячмень посеян на площади 32,661 тыс. га (83%), овес – 2,829 тыс. га (78%), горох – 2,294 тыс. га (69%).

Сахарной свеклой засеяно 23,709 тыс. га – половина запланированного.

По данным пресс-службы ОГА, хозяйства области полностью обеспечены посевным материалом и топливом для завершения посевной кампании.