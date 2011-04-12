Количество зерна в Госрезерве отвечает минимуму, предусмотренному законом – Лелюк

Количество зерна в Госрезерве отвечает минимуму, предусмотренному законодательством. Об этом заявил руководитель Государственного агентства резерва Украины Алексей ЛЕЛЮК, сообщила УНИАН пресс-служба.

А.ЛЕЛЮК сообщил, что в 2010 г., согласно решению правительства, Госкомрезерв не только закупил необходимое для гарантирования продовольственной безопасности количество зерна, но даже превысил необходимый накопительный минимум. Таким образом, за последний год количество зерна в Госрезерве увеличивалось, что отвечает политике стабилизации продовольственного рынка Украины.

Он напомнил, что Госкомрезерв выделил 18 тыс. тонн зерна из своих запасов для переработки его в муку на предприятиях системы государственного резерва для стабилизации цен на хлеб социальных сортов в марте 2011 года. «Благодаря тому, что в Госрезерве были запасы зерна, превышающие накопительный минимум, мы смогли предотвратить возникновение дефицита дешевой муки на рынке и сохранить цены на социальный хлеб», - отметил А.ЛЕЛЮК.