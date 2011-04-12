Поддержка через «Хлеб Инвестбуд» не является реальной поддержкой посевной - эксперт

Государственная поддержка сельского хозяйства через «Хлеб Инвестбуд» не является реальной поддержкой весенней посевной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал в беседе с журналистами председатель общественной организации «Крестьянский фронт», председатель совета директоров сельхозпредприятия «Агрофирма Корнацких» Аркадий КОРНАЦКИЙ.

А.КОРНАЦКИЙ напомнил, что государство утвердило объем финансовых интервенций в сумме 5 млрд. грн. «Но если раньше эта финансовая поддержка поступала непосредственно через органы государственного управления сельским хозяйством аграрным производителям, то в этом году есть новация – сейчас оператором по распределению этих средств выступает более чем наполовину частная компания «Хлеб Инвестбуд», - сообщил А.КОРНАЦКИЙ. Он отметил, что эта компания могла бы быть более эффективным менеджером в распределении средств, но реальные бюрократические механизмы, которые нужно выполнить, чтобы получить эти средства, ничем не отличаются от тех, которые были в прошлые годы – «те же бумаги должен собрать сельхозпроизводитель, так же согласовать в районных и областных инстанциях».

«Структура предоставления средств – сначала 50%, потом 20%, потом 30%… при тех потребностях, которые на самом деле есть у сельского хозяйства, распыленность этих средств по заемщикам может привести не столько к реальной поддержке посевной кампании, сколько к финансовому и юридическому закабалению заемщиков в будущем. На мой взгляд, такой механизм поддержки государственными финансовыми ресурсами на самом деле приведет в конце этого года, а возможно и осенью, к перераспределению земельных активов на украинском земельном рынке», - отметил А.КОРНАЦКИЙ. По его мнению, предприятия, которые получили средства и не смогут за них рассчитаться, когда соберут урожай, вынуждены будут отдавать долг, «а валютой расчета будут только права земли, которые будут массово отчуждаться у нынешних арендаторов и передаваться или «Хлеб Инвенстбуду» или его аффилированным компаниям в разных регионах Украины».

«Очень жаль, что очередной раз государство, декларируя свои намерения по реальной поддержке сельхозпроизводителя, на самом деле делает не только то же самое, что делалось во все предыдущие годы, но и добавляет сомнения относительно финальных целей этой кампании», - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, компания «Хлеб Инвестбуд», структурное подразделение Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, в марте начала форвардные закупки зерна у сельхозпроизводителей для поставки зерна Аграрному фонду. Компания планирует с помощью государственных и привлеченных инвестиционных ресурсов закупить на форвардных условиях свыше 2 млн. тонн зерновых.

Финансирование форвардной программы будет осуществляться не двумя, а тремя траншами. Первые 50% суммы форвардного контракта производитель получит сразу после его подписания, то есть перед посевной. Следующий платеж в размере 20% поступит перед жатвой, что даст возможность закупить горючее и запчасти, и последний транш – 30% производитель получит после сбора урожая и его поставки.