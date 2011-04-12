Вся китайская гречка пройдет радиологический контроль

Каждый контейнер китайской гречки будет проходить инспектирование и радиологический контроль.

Об этом сообщил председатель Государственной инспекции сельского хозяйства Украины Николай ПОЕДИНОК в комментарии Первому национальному каналу.

«Каждый контейнер будет проинспектирован Одесской государственной хлебной инспекцией. Кроме того, обязательно выедут эксперты Государственной экспертизы зерна и продуктов переработки», – сказал он.

Также Н.ПОЕДИНОК добавил, что гречка, которая придет из Китая, будет проверена по всем органолептическим показателям в соответствии с украинскими стандартами.

Кроме того, по его словам, в связи с ситуацией в Японии обязательно одновременно будет проведена проверка на радиологию.

Справка УНИАН. Украина и Китай 21 февраля т.г. подписали контракт о поставке гречки в Украину. В соответствии с данным контрактом, первая партия законтрактованной гречки была отправлена из Китая 11 марта 2011 года судном MSC BERYL. Ранее заявлялось, что ориентировочный срок поступления груза в Украину - 5 апреля 2011 г.

4 апреля в пресс-службе Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины сообщили, что гречка из Китая будет доставлена в Украину не ранее 23-24 апреля т.г.