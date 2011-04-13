В Николаевской области в марте больше всего подорожали овощи и фрукты

В Николаевской области в марте 2011 года больше всего выросли в цене овощи и фрукты.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Согласно сообщению, в целом цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,2%.

Больше всего выросли в цене овощи – на 9,8%, в частности капуста подорожала на 34,2%, корнеплоды (свекла, морковь), лук и грибы – на 14,6%. Фрукты стали стоить на 6,3% больше, из них яблоки - на 14,7%.

Хлеб и хлебопродукты увеличились в цене на 4%, в частности, хлеб – на 4,9% (хлеб ржаной, ржано-пшеничный – на 10,5%, батон – на 9,9%, хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 4,6%, высшего сорта – на 4,4%, булочные изделия – на 3,8%), макаронные изделия – на 4%, мука и крупы – на 3%.

На потребительском рынке непродовольственных товаров и услуг в марте оплата в целом за жилье, воду, электроэнергию, газ и прочие виды топлива выросла на 0,6% за счет увеличения стоимости сжиженного газа – на 3,2%, услуг водоотвода – на 1,9%, водоснабжения и твердого топлива – на 0,8%.

Рост цен на 5,4% в сфере транспорта обусловлен, в первую очередь, подорожанием бензина на 10,4%. Кроме того, выросли в цене транспортные услуги - на 1,9%.

В сфере здравоохранения повышение цен на 1,4% произошло за счёт увеличения стоимости фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования – на 2,3%.

Справка УНИАН. В Николаевской области индекс потребительских цен в марте 2011 года составил 101,7%, с начала года – 104,1%.