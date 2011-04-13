Азаров требует от власти на местах обеспечить населения продуктами питания

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от глав местных госадминистраций находить ресурсы для бесперебойного обеспечения населения продуктами питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

«Ценовая стабильность и бесперебойное обеспечение населения продуктами питания – это в том числе ответственность и председателей местных администраций. Поэтому они обязаны находить такие решения и ресурсы, которые гарантируют решение этой проблемы», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, премьер отметил, что решение этой проблемы включает в себя, например, выделение людям участков под огороды, организацию транспортного сообщения, а также формирование местных инвестиционных проектов. «Например, выделить участок или готовые постройки для плодоовощной базы, подвести коммуникации, заготовить необходимые разрешения, решения. Это небольшие расходы. Но это на порядок повышает привлекательность проекта для инвестора или для консорциума местных предпринимателей, которые заинтересованы гарантировано торговать качественной плодоовощной продукцией на протяжении года», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он поставил задачу председателям местных госадминистраций до осени решить эти вопросы в каждом районе без исключения, а министру агропромышленной политики Николаю ПРИСЯЖНЮКУ - координировать и контролировать эту программу.