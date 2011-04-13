Минагропрод: из-за неэффективной логистики 50% овощей не попадают к конечному потребителю

Из-за неэффективной логистики 50% овощей не попадают к конечному потребителю.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

По словам министра, выращивание овощей и фруктов дает в 5 раз больше дохода с одного гектара, чем выращивание зерновых. Вместе с тем, почти половина овощей и фруктов не доходят к конечному потребителю из-за отсутствия системы продовольственной логистики. Поэтому теперь главным является обеспечение соответствующего рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, отметил он.

По словам министра, среди первоочередных направлений работы Минагропрода - построение оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, сооружение овощехранилищ и возрождение системы продуктовой логистики на основе сети Укоопсоюза.

«К сожалению, нынешняя статистика говорит, что свыше 50% овощей и фруктов, которые выращиваются, не доходят к потребителю. В известной мере, из-за отсутствия заготовительной сети. Объемы выращенных овощей и фруктов должны обеспечить не только потребности внутреннего потребителя, но и экспорта. Но при отсутствии технологий хранения, при отсутствии логистики, почти половина пропадает, кое-что даже скармливается скоту. Это крайне неэффективно как для выращивания скота, так и для овощеводства», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Кроме того, министр добавил, что правительство предусмотрело государственную поддержку компенсации строительства тепличных хозяйств и удешевления энергоресурсов для них.

Н.ПРИСЯЖНЮК также добавил, что болезненным и актуальным для Украины остается вопрос оросительных земель, ведь под орошением находится свыше 2,5 млн. га земли. «На сегодня главы областных государственных администраций уже отработали планы. Это касается Николаевской, Киевской, Херсонской областей, Крыма – у них есть планы, которые поэтапно выполняются, относительно орошения и выращивания овощей и фруктов», - сказал министр.