САН ИнБев Украина представила обновленное пиво «Чернігівське».

«Пиво «Чернігівське» - флагманский национальный бренд компании, бесспорно, является лидером потребительских симпатий. Мы решили вдохнуть в продукт новую силу, улучшив качество и обновив этикетку», – прокомментировал обновления директор по маркетингу ПАО «САН ИнБев Украина» Константин Клименко.

По словам К.Клименко, рецепт остался неизменным, а улучшение вкуса произошло за счет добавления премиального сорта хмеля. "В результате получился приятный, насыщенный, с мягкой горчинкой, настоящий классический вкус пива», – добавил К.Клименко.

В компании собщили, что в обновленном пиве, кроме улучшения качества хмеля, произошли усовершенствования и в технологическом процессе – пивовары сумели втрое сократить количество попадания кислорода в продукцию на всех этапах ее производства. Тем самым практически полностью исключив возможность получения окисленного аромата.

Директор по маркетингу также подчеркнул, что САН ИнБев Украина использует для приготовления всех сортов пива «Чернігівське» первоклассный украинский ячменный солод. Солодовни размещены непосредственно на территории заводов в Чернигове и Харькове.

Обновлена также этикетка пива «Чернігівське». «Новая этикетка, по-европейски лаконичная и более современная, выражает идею лидерства бренда, приверженность традициям и постоянное развитие одновременно. Она украсит все разновидности пива «Чернігівське», – сказал К.Клименко.

Обновленное пиво «Чернігівське» уже поступило в продажу.

Справка УНИАН. «САН ИнБев Украина» представляет крупнейшую пивоваренную компанию в мире «Анхойзер-Буш ИнБев».

«САН ИнБев Украина» объединяет Черниговское, Харьковское и Николаевское отделения компании. Портфель пивных брендов состоит из международных марок: «Stella Artois», «Beck’s», «Brahma», «Staropramen», «Leffe», «Hoegaarden», «Lowenbrau», а также национальных: «Чернігівське», «Рогань» и «Янтарь».

ТМ «Чернігівське» существует уже 23 года. Это первый по объемам продаж и один из самых динамично развивающихся национальных брендов. Его история начинается в 1988 году, когда Чернигов готовился праздновать 1300-летие. Эта марка появилась в результате многомесячной работы, проведенной коллективом Черниговского пивоваренного завода «Десна», по разработке рецептуры нового пива, которое назвали в честь города-именинника.

В 2008 году бренд стал премиум-спонсором украинской сборной по футболу, в 2010 – официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2010. Впервые украинская торговая марка стала партнером FIFA, что означает признание высокого качества продукции компании САН ИнБев Украина и уровня технологий.

На рынке бренд «Чернігівське» представлен основными сортами «Світле», «Преміум», «Міцне», «Максимум», «Безалкогольне» и специальными «Біле», «Біла Ніч» и «Паб Лагер».