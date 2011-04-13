«Бисквит-Шоколад» расширяет линейку «венских» пирогов

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, расширяет ассортимент пирогов «Венский».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, до сих пор пирог «Венский» выпускался с абрикосовым, яблочным и вишневым джемами.

Начиная с апреля, компания добавила к этому ассортименту еще две начинки: «слива алыча» и композиционную «алыча-вишня».

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» - один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».

В 2010 году предприятия корпорации выпустили 64,1 тыс. т кондитерских изделий, что на 8% больше, чем в 2009 году. В денежном выражении объем производства вырос на 25% и составил 860,2 млн. грн.