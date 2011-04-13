Первая очередь рынка «Столичный» будет запущена в сентябре-октябре т.г., а вторая очередь – к июлю-октябрю 2012 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве коммерческий директор оптового рынка «Столичный» Вячеслав ЗАБЕЛИН.

«Сейчас строим первую очередь – 6 павильонов: цветы, мясной и рыбные терминалы, павильон плодоовощной продукции и 2 навеса для торговли с автомашин. Первая очередь – это 40 га», – сообщил В.ЗАБЕЛИН. «Первая часть первой очереди – это плодоовощная часть – уже начнет работать с 1 июля. Вторая часть первой очереди: мясной, рыбный и цветочный павильоны – начнут работать с сентября-октября. И плавно входим в строительство второй очереди и к июлю-октябрю следующего года она будет построена», - сообщил В.ЗАБЕЛИН.

Он отметил, что полностью рынок начнет функционировать в течение ближайших 4 лет. В целом планируется реализовать четыре очереди развития рынка. Инвестиции в проект составляют 1,35 млрд. грн., а «сроки окупаемости достаточно длительные, около 10 лет при хорошем управлении проекта».

По словам В.ЗАБЕЛИНА, общая площадь земли, отведенной под строительство рынка, составляет 160 га. Рынок расположен на Окружной дороге между Одесским и Житомирским направлением. На рынке будут расположены павильоны плодоовощной продукции круглогодичной торговли, павильоны мясной и рыбной продукции, и цветочной продукции. В каждом из павильонов смогут представлять свою продукцию не менее 40 операторов.

По мнению экспертов, такая площадь позволит привлечь большое количество производителей, которые смогут предлагать конкурентную цену. «Цены высокие, потому что в цепочке от производителя до конечного потребителя существует достаточно большая цепочка посредников, а рынок позволит уменьшить эту цепочку. На наш рынок в первую очередь приедут производители и первичные оптовики, которые не делают большой наценки на продукцию. Учитывая площадь, рынок сможет предоставить большой объем предложения плодоовощной продукции и именно это повлияет на снижение цены в первую очередь», - отметил В.ЗАБЕЛИН.

Руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Андрей ЯРМАК считает, что отсутствие оптового рынка в Киеве приводит к завышению цен на продукцию. «Киевляне платят на 14% больше за плодоовощную продукцию, чем жители Львова, где работает оптовый рынок «Шувар», - отметил А.ЯРМАК. По данным исследования, проведенного агентством, в текущем сезоне (от урожая до урожая) киевляне потратят на овощи и фрукты около 5 млрд. грн., а затраты потребителей от неэффективной инфраструктуры, по оценкам компании, составят 12-15%. По мнению эксперта, общая экономия киевлян от введения в эксплуатацию оптового рынка только по плодоовощной продукции могла бы составить 600 млн. грн. А поскольку на рынке будут продавать не только овощи и фрукты, а и мясо и мясопродукты, рыбу, цветы и молокопродукты, то общая экономия потребителей будет превышать 1 млрд. грн. в год.

Заместитель директора департамента развития агрорынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Анатолий РОЗГОН отметил, что рынок также будет выполнять функцию площадки для формирования экспортных партий.

Также А.РОЗГОН добавил, что оптовые рынки строятся во Львове (вторая площадка рынка «Шувар»), Донецке, Запорожье, решается вопрос в Харькове и рассматривается возможность строительства рынков в Херсоне и Одессе.