Развитие оптовых рынков будет стимулировать рост объемов плодоовощной продукции

Развитие оптовых рынков будет стимулировать рост объемов внутреннего рынка плодоовощной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора департамента развития агрорынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Анатолий РОЗГОН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«У нас внутренний объем рынка еще не заполнен вследствие того, что высокие цены. Тенденция к уменьшению цен (из-за большего предложения производителей на оптовых рынках и сокращения цепочки посредников – УНИАН) будет стимулировать в первую очередь рост объемов внутреннего рынка. Мы планируем, что рынок плодоовощной продукции вырастет минимум вдвое за следующие три года», – сказал А.РОЗГОН.

Приводя примеры других стран, он сообщил, что при запуске рынков в окружающей их зоне производство плодоовощной продукции вырастало более чем вдвое. «Когда человек имеет гарантированный сбыт и более-менее гарантированную цену, это является серьезным стимулом», – пояснил он.

По мнению А.РОЗГОНА, увеличение производства и снижение цен на данную продукцию будут способствовать ее доступности для украинцев, поскольку сегодня средний украинец не дотягивает до физиологических норм по потреблению овощей и фруктов.

При этом он пояснил, что в Украине одним из факторов роста цен является временный дефицит продукции в период февраля-марта, когда импортные поставки вырастают в разы.