Импорт минудобрений вырос в 2,2 раза, экспорт – на 63,8%
17:35, 13 апреля 2011Агро
0
Украина в январе-феврале 2011 года увеличила импорт минеральных удобрений в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 116 млн. 956,5 тыс. долл.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, за указанный период экспорт минеральных удобрений увеличился на 63,8% – до 274 млн. 665,6 тыс. долл.
Как сообщал УНИАН, Украина в 2010 году увеличила импорт минеральных удобрений на 62,3% по сравнению с 2009 годом – до 417 млн. 707,5 тыс. долл. Экспорт минеральных удобрений увеличился на 9,6% – до 940 млн. 625,4 тыс. долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter