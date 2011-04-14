Объем инвестиций в Ильинецкий сахзавод составит 40 млн. грн.

ООО «Ильинецкий сахарный завод» инвестирует в реконструкцию и модернизацию предприятия 40 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам прессы и информации Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, реализация проекта предусматривает увеличение мощности предприятия на 38,89%, или на 700 тыс. тонн, - до 2,5 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки (в настоящее время мощность завода - 1,8 тыс. тонн).

Также предусмотрено внедрение современных тепловых схем и энергосберегающих технологий, замена устаревшего оборудования на новое.

Справка УНИАН. Ильинецкий сахарный завод зарегистрирован в виде общества с ограниченной ответственностью и принадлежит винницкой компании "Винпромтех". Ильинецкий сахарный завод специализируется на переработке сахарной свеклы и производстве сахара-песка.