Украина на сегодня полностью обеспечена просом – Минагропрод

Урожай 2010 года полностью обеспечил украинского потребителя просом, запасы которого на сегодня являются достаточными для стабильной стоимости этой крупы. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова начальника департамента Минагропрода Сергея КВАШУ.

Он отметил, что стоимость проса в Украине является самой низкой среди стран-соседей, а его производство в 2011 году будет увеличено на 30%.

«Просо – традиционная для Украины сельскохозяйственная культура, выращивание которой всегда будет в достаточных объемах. В 2010 году было произведено 117 тыс. тонн проса, а на начало 2010-2011 маркетингового года его переходные остатки составили 15 тыс. тонн. Согласно балансу спроса и предложения, потребление составляет 71 тыс. тонн, на семена - 5 тыс. тонн и на корма - 15 тыс. тонн. Вместе с тем, из урожая 2010 года были заключены экспортные соглашения на 17,944 тыс. тонн», - сообщил С.КВАША.

Начальник департамента Минагропрода также напомнил, что в этом году отечественные аграрии в достаточной мере обеспечены семенным материалом и агрохимией, что позволит в полной мере обеспечить конечного потребителя крупами.