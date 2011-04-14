Рынок минеральной воды в Украине в 2010 году вырос на 13% и составил около 194 млн. дал. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Оболонь», одного из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков.

В компании отметили, что быстрее растут объемы реализации слабогазированной воды. С 2005 года продажи слабогазированной воды выросли в 8 раз, а негазированной - лишь в 1,6 раза. При этом объемы реализации сильногазированной воды падают.

Заместитель директора по маркетингу, начальник отдела маркетинга рынка напитков корпорации «Оболонь» Павел ШЕВЧУК отметил, что «рынок слабогазированной воды еще не достаточно насыщен, поскольку очень мало производителей имеют такую воду в своем портфеле».

Учитывая эти тенденции, компания "Оболонь" приняла решение о дополнении своего ассортимента слабогазированной водой.

Справка УНИАН. АО «Оболонь» – один из крупнейших производителей пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 9 предприятий в регионах.

Основные бренды: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, Bitburger, «Десант», «Живчик», «Прозора».