Потребность АПК Украины в инвестициях составляет около 60 млрд. долл. – эксперты

Потребность сельского хозяйства Украины в инвестиционном капитале составляет порядка 60 млрд. долл.

Такая информация приводится в ежегодном исследовании ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) «Ведение аграрного бизнеса в Украине-2011», сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

При этом отмечается, что приток инвестиций, в том числе иностранных, возможен только при условии создания четких и прогнозируемых правил игры для ведения агробизнеса. «Здесь важную роль играют особенности формирования и осуществления государственной поддержки сельхозпроизводителя, налогообложение аграрного и смежных с ним секторов, а также вопросы, связанные с кредитованием сельского хозяйства», – сообщил координатор агентства AgriSurvey, которое является аналитическим подразделением УКАБ, Тарас ГАГАЛЮК.

Часть исследования посвящена проблемам введения и функционирования рынка земель сельхозназначения. По словам Т.ГАГАЛЮКА, желание вкладывать средства в прибыльное дело вынуждает инвестора ускорять процесс институционализации бизнес-среды. Этим и продиктована высокая вероятность отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель уже начиная с 2012 года.

Отмечается, что исследование проведено при поддержке юридической компании Beiten Burkhardt и выставки Agritechnica.