Минэкологии намерено осуществлять госэкоэкспертизу ГМО

Министерство экологии и природных ресурсов Украины намерено осуществлять государственную экологическую экспертизу документации относительно генетически модифицированных организмов (ГМО), которые предназначаются для использования в открытой системе.

Как говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте, для урегулирования проведения госэкоэкспертизы и упрощения процедуры получения разрешительных документов министерство разработало проект постановления Кабмина «Об утверждении размеров тарифов на проведение государственной экологической экспертизы документации относительно генетически модифицированных организмов, которые предназначаются для использования в открытой системе».

Документом определен размер тарифов и сроки проведения государственной экологической экспертизы документации касательно ГМО.

Отмечается, что норма времени на проведение экспертизы определена в ст. 38 Закона Украины «Об экологической экспертизе» и составляет до 45 календарных дней с возможностью продления в случае необходимости до 60 дней, а в исключительных случаях – до 120 дней. Размеры тарифов рассчитаны по Методике определения себестоимости платных административных услуг. Предусматривается, что себестоимость проведения государственной экологической экспертизы будет составлять: в срок до 45 календарных дней – 3485 грн., в срок до 60 календарных дней – 4683 грн., в срок до 120 дней – 9366 грн.

Отмечается, что целью принятия проекта постановления является приведение в соответствие требованиям законодательства нормативно-правовых актов Кабмина и урегулирование отношений в сфере государственной экологической экспертизы документации относительно генетически модифицированных организмов.