“Хлеб Инвестбуд” законтрактовал 401,2 тыс. тонн зерна для интервенционного фонда

Компания “Хлеб Инвестбуд”, структурное подразделение Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, на сегодня заключила 551 форвардный контракт на поставку в государственный интервенционный фонд зерновых в объеме 401,2 тыс. тонн на сумму 692,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании со ссылкой на слова директора “Хлеб Инвестбуд” Роберта БРОВДИ.

Отмечается, что география закупок широкая: участие в форвардной программе принимают аграрии 24 областей Украины.

Справка УНИАН. На сегодня в состав Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины входят 44 филиала, среди которых 17 мукомольных предприятий, 1 крупозавод и 3 завода по производству комбикормов, рабочие зерновые емкости которых составляют 3 млн. 461,1 тыс. тонн, а рабочие мощности перерабатывающих предприятий – 931,1 тыс. тонн.