Профильный комитет рекомендует ВР принять законопроект о Госземкадастре

Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений Верховной Рады рекомендует парламенту принять за основу законопроект «О Государственном земельном кадастре».

Об этом сообщает информационное управление парламента.

Согласно сообщению, законопроектом предусмотрено обновление базовых положений по ведению Государственного земельного кадастра.

В частности, если сегодня государственная регистрация земельного участка проводится при каждой трансакции и включает процедуру выдачи государственных актов или регистрации договоров аренды, законопроектом эта процедура сведена к присвоению земельному участку кадастрового номера при его формировании.

Кроме того, планируется установить, что анализ поданной документации и все сведения о земельном участке вносятся исключительно районными (городскими) территориальными органами центрального органа исполнительной власти по земельным ресурсам.

Документ также содержит механизм регулирования порядка обмена информацией между Государственным земельным кадастром и Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество. В частности, предлагается установить, что информация о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о сформированном земельном участке вместе с его кадастровым планом в электронном (цифровом) виде поступает в орган, который осуществляет государственную регистрацию вещных прав на недвижимое имущество. Последний, в свою очередь, посылает в Государственный земельный кадастр информацию о том, что право на земельный участок зарегистрировано за определенным лицом.

Законопроектом также предусмотрена отмена с 2013 года государственных актов на право собственности на земельные участки.

Как сообщал УНИАН, депутаты Верховной Рады Украины Валерий БЕВЗЕНКО (Партия регионов), Роман ТКАЧ (НУНС) и Руслан ЛУКЬЯНЧУК (БЮТ) предлагают принять законопроект «О Государственном земельном кадастре».

Текст законопроекта №8077 зарегистрирован в парламенте 4 февраля 2011 года.

Документом предлагается сделать открытыми данные Государственного земельного кадастра с открытым доступом в Интернете, за исключением ведомостей, свободное распространение которых запрещено законом.