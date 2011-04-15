Депутаты предлагают создать спецфонд для контроля за использованием земли

Народные депутаты Юрий Литвин (Блок Литвина), Эдуард ПРУТНИК, Валерий БОНДЫК и Алексей ПЛОТНИКОВ (Партия регионов) предлагают создать в составе Государственного бюджета специальный Государственный фонд экономического стимулирования повышения плодородности почвы, средства которого будут направляться исключительно на решение проблем охраны и воссоздания качественного и высокопродуктивного состояния почвы.

Об этом говорится в законопроекте №8385 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления контроля над использованием земельных ресурсов), внесенном в парламент 12 апреля т.г.

Согласно пояснительной записке к документу, источниками наполнения данного фонда могут быть средства, поступающие как штрафные санкции за несоблюдение проектов землеустройства и установленных севооборотов, а также компенсация расходов питательных веществ и гумуса из почвы из-за допущения отрицательного баланса этих элементов в результате бесхозяйственного, потребительского использования земельных ресурсов.