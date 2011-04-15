«КВК» планирует увеличить продажи ТМ «Мърная» на 20%

ООО «Крымская водочная компания», один из крупнейших производителей крепких алкогольных напитков в Украине, планирует в 2011 году увеличить объемы продаж водки под ТМ «Мърная» на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,4 млн. бутылок.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что роста продаж удастся достичь благодаря запуску масштабного и агрессивного проекта по продвижению этой торговой марки.

«В ближайшем будущем наша задача - стать лидером премиального сегмента на водочном рынке Украины», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. ООО «Крымская водочная компания» («КВК») – один из крупнейших производителей ликеро-водочной продукции. Компания производит продукцию на арендованном ликеро-водочном заводе в Симферополе. В продуктовом портфеле «КВК»: «Medoff», «Природна коллекція. На березових бруньках», «Наша Марка», «Хуторок», «Мърная» и «Longmixer».