В хорошем и удовлетворительном состоянии находится почти 94% озимых

В Украине по состоянию на 14 марта 2011 года из 8,088 млн. га посевов озимых зерновых культур в хорошем и удовлетворительном состоянии находится почти 94% площадей.

Такие данные со ссылкой на информацию регионов сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, 4,5 млн. га (55,9%) озимых находятся в хорошем состоянии и 3,04 млн. га (37,8%) – в удовлетворительном. Кроме того, 509,9 тыс. га посевов (6,3%) – слабые и изреженные, а 26,1 тыс. га (0,3%) озимых культур погибло.