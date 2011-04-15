Аграрии посеяли ранние яровые зерновые на площади 2,8 млн. тонн

В Украине на 15 марта т.г. ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры при прогнозе 4,048 млн. га фактически посеяны на площади 2,8 млн. га (68% от прогноза), что на 666 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, яровая пшеница посеяна на площади 246 тыс. га (83% прогноза), ячмень – 2027 тыс. га (65%), овес – 241 тыс. га (74%), горох – 236 тыс. га (73%).

Завершили сев ранней группы зерновых хозяйства АР Крым на площади 70,5 тыс. га (103%). В Николаевской области засеяны 166,6 тыс. га (91%), Херсонской – 161 тыс. га (90%), Черкасской – 135 тыс. га (93%), Волынской – 85,8 тыс. га (99%), Ривненской – 80,3 тыс. га (93%).

Кроме того, сахарная свекла посеяна на площади 245 тыс. га (43% от прогноза).

Сельхозпредприятия южных и центральных регионов посеяли подсолнечник на площади 118 тыс. га (4%).

По состоянию на 15 апреля т.г. озимые зерновые культуры уже подкормлены на площади 7,5 млн. га (92%), что почти на уровне прошлого года. Пшеница подкормлена на площади 6,1 млн. га (93%), ячмень – 1,1 млн. га (88%), рожь – 275 тыс. га (96%), рапс – 0,9 млн. га (87%).

Отмечается, что общий объем весенне-полевых работ составит 25,4 млн. га, в том числе сев яровых культур – 16,2 млн. га, подкормка озимых зерновых культур – 8,1 млн. га, рапса – 1,1 млн. га.