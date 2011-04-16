В воскресенье на востоке и севере Украины ожидается небольшой дождь

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, только ночью в восточных, а днем в северных областях местами небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на побережье Крыма до 7° тепла, днем 10-15°, в Закарпатье до 18° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киевской области в воскресенье ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 10-15° тепла. В Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.