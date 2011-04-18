Янукович уволил Сухомлина с должности заместителя министра экономики

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Александра СУХОМЛИНА с должности заместителя министра экономики Украины.

Соответствующий Указ Президента №470 от 15 апреля размещен на сайте главы государства.

Согласно документу, увольнение состоялось в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

Этим пунктом предусмотрено увольнение из-за реорганизации структуры, в которой человек работает.

Как сообщал УНИАН, в конце марта А.СУХОМЛИН был устранен от выполнения обязанностей в связи с подозрением его в осуществлении коррупционных действий, которые касаются предоставления Министерству обороны права проводить закупку услуг на организацию питания военнослужащих в одного участника во ІІ-м квартале 2011 года на сумму 621 млн. грн. Результаты служебного расследования относительно действий чиновника обнародованы не были.