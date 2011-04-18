Китай инвестирует 1 млрд. долл. в строительство завода калийных удобрений в Калуше

Китайцы готовы вложить 1 млрд. долл. в строительство нового завода по производству калийных удобрений в Калуше (Ивано-Франковская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК.

«Инвестиция с китайской стороны - один миллиард долларов», - отметил председатель ОГА.

Губернатор рассказал, что в среду состоится заседание совместной украинско-китайской межправительственной комиссии, на котором, он надеется, будет подписано соглашение о строительстве нового завода по производству калийных удобрений.

М.ВЫШИВАНЮК отметил, что китайцы одновременно предлагают решить проблему карстовых провалов в Калуше с помощью золы с Бурштынской ТЭС, а также переработать рассолы, которыми заполнены карьеры на территории города.

Таким образом, отметил губернатор, удастся полностью решить экологические проблемы Калуша.

В настоящее время Украина ежегодно экспортирует калийные удобрения из Беларуси на 250 млн. долл.

Раньше в Калуше работал калийный завод, который был создан на базе завода калийных удобрений "Орианы" для разработки Калуш-Голинского месторождения калийных солей и их комплексной переработки. С октября 2001 года завод прекратил работу.