Американская Торговая Палата против продажи квот на экспорт зерна через аукционы

Американская Торговая Палата против распределения квот на экспорт зерна путем их продажи на аукционах.

Как говорится в сообщении ведомства, в письме к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ Американская Торговая Палата в Украине выразила свою обеспокоенность ухудшением ситуации на украинском рынке зерна и высказала просьбу о наложении вето на Закон №8324, который был принят Верховной Радой 2 апреля. Закон предусматривает распределение квот на экспорт зерна путем их продажи на аукционах, что «противоречит принципам свободного рынка, действующему законодательству, а также обязательствам Украины перед Всемирной торговой организацией», отмечается в письме.

Американская Торговая Палата в Украине убеждена, что неподтверждение Министерством аграрной политики и продовольствия имеющихся запасов зерна, которое привело к нечестному и непрозрачному разделению экспортных квот в ноябре 2010 и январе 2011 года, является дискриминацией по отношению к крупным иностранным экспортерам зерна. «Такие действия демонстрируют неодинаковое отношение к участникам рынка, в частности, в свете недавно принятого Закона №8324 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения государственной поддержки развития сельского хозяйства». Вследствие этого определенная группа компаний получила квоты бесплатно, в то время как другие должны будут платить за них на аукционах», - сказано в сообщении.

Американская Торговая Палата в Украине отмечает, что плохим сигналом для рынка является

также тот факт, что те компании, которые не смогли выполнять свои обязательства раньше (получили квоты в январе и не смогли сделать поставку до 31 марта), получают пролонгацию бесплатно, в то время как те, которые не получили квот, будут вынуждены платить за них на аукционах.

«Основной выигрыш от такого непрозрачного процесса получила квазигосударственная компания «Хлеб Инвестбуд», которая получила почти 50% всех квот, распределенных в январе и которая не выполнила своих экспортных обязательств. Это еще больше разрушает веру в разработку предсказуемой и справедливой политики, направленной на создание свободного рынка в сельскохозяйственной отрасли Украины, которая будет привлекать и удерживать очень нужные инвестиции и технологии», - говорится в сообщении.

Американская Торговая Палата в Украине просит поддержки Президента в обеспечении развития конкурентоспособного сельского хозяйства, где будут применяться принципы свободного рынка и равного отношения ко всем его участникам.

Американская Торговая Палата в Украине также настаивает на немедленной отмене постановления Кабмина, которым продлено квотирование экспорта зерна до 30 июня 2011 г., и на праве компаний с подтвержденным имеющимся запасом зерна на свободный экспорт или на внесении изменений в это постановление и процесс распределения квот, чтобы позволить компаниям, которые были дискриминированы, получить право на экспорт.

«Американская Торговая Палата в Украине очень обеспокоена развитием событий на рынке

зерна, поскольку в настоящее время нет ясности относительно сельскохозяйственной политики

правительства. Эта неясность будет влиять на решение компаний относительно инвестирования в новую посевную кампанию из-за отсутствия предсказуемости и прозрачности политических решений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что компании-члены Американской Торговой Палаты являются одними из наибольших инвесторов в украинское сельское хозяйство, переработку пищевых продуктов, логистику, торговлю Украины и за последние годы инвестировали в этот сектор несколько миллиардов долларов.