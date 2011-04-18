В Херсонской области производство вина выросло на 52,4%

В Херсонской области производство вина в январе-марте текущего года по сравнению с данными за аналогичный период 2010 года выросло на 52,4% - до 55 тыс. дал.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, при этом производство вина в марте текущего года в сравнении с февралем выросло более чем в 2,8 раза, а в сравнении с мартом 2010 года – на 19,4%.

Всего в марте 2011 года в регионе было произведено 25,8 тыс. дал вина.