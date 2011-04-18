Янукович и Баррозу надеются, что до конца года завершатся переговоры об ассоциации и ЗСТ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ надеются, что до конца этого года будут завершены переговоры относительно подписания соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Как передает корреспондент УНИАН, об они заявили сегодня на встрече в Киеве .

В частности, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что в Украине положительно оценивают конструктивный ход переговоров по всем частям соглашения об ассоциации, включая часть о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

«При сохранении динамики в переговорах мы сможем согласовать документ к следующему саммиту Украина-ЕС», - сказал Президент Украины, напомнив, что следующий саммит состоится в декабре 2011 года в Киеве.

В свою очередь Ж.-М.БАРРОЗУ выразил надежду, что переговорам о подписании соглашения удастся придать динамики, чтобы завершить в этом году.

«2011 год будет решающим для сотрудничества между Украиной и ЕС», - сказал глава Еврокомиссии.