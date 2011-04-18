Киевская власть проверит качество питания в детских садах

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ лично проверит качество питания в дошкольных учреждениях города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом он заявил в прямом эфире ТРК «Киев», отвечая на вопрос киевлянки, которая пожаловалась на неудовлетворительное качество детского питания в одном из детсадов.

«Это серьезный сигнал. Я проверю, где и как идут дела с питанием”, - сказал А.ПОПОВ.

Он выразил уверенность, что в масштабах Киева глобальной проблемы нет, но в отдельных дошкольных учреждениях по различным причинам такая проблема существует.

“Поэтому на этой неделе вместе с работниками санитарно-эпидемиологической станции я проинспектирую несколько детских садов», - заверил А.ПОПОВ.