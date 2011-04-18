АМКУ обязал птицефабрики воздержаться от повышения цен на яйца

Антимонопольный комитет Украины обязал 40 крупнейших птицефабрик воздержаться от установления экономически необоснованных оптово-отпускных цен на куриные яйца в период Пасхальных праздников.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

О результатах рассмотрения требований Комитета предприятия должны сообщить в десятидневный срок.

Требования выдвинуты, в частности, к «Авангардко Инвестментс Паблик Лимитед», ООО «Борисполь Агро Трейд», ООО «Интер-Запорожье», ЗАО «Птицефабрика «Киевская», ЗАО «Агрофирма «Березанска птицефабрика», ОАО «Тернопольская птицефабрика», ООО «Отрадивская птицефабрика», СООО «Коминтерновская птицефабрика», ООО «Птицефабрика «Крупець» и АОЗТ «Лисичанская птицефабрика».

Участники этого рынка должны также способствовать заключению прямых контрактов для реализации куриных яиц с предприятиями розничной торговли.

Так, на протяжении третьей декады марта т.г. стоимость куриных яиц в подавляющем большинстве регионов Украины выросла. По объяснению производителей продукции, на это повлияло увеличение расходов на комбикорм для кормления птицы.

Однако, как установил Комитет, на протяжении января – марта т.г. средние цены на фуражное зерно, подсолнечный и соевый шрот, готовые комбикорма для птицы существенно не изменялись.

Следовательно, для значительного повышения участниками рынка оптово-отпускных цен на куриные яйца на протяжении указанного периода не было экономически обоснованных оснований.

«В связи с повышенным спросом на куриные яйца в период Пасхальных праздников необходимо обеспечить стабильную ценовую ситуацию на этом рынке. С соответствующими требованиями Антимонопольный комитет обратился к наибольшим птицефабрикам. Мы надеемся, что участники рынка куриных яиц осознают свою социальную ответственность перед гражданами и выполнят выдвинутые комитетом обязательства, а также безусловно будут придерживаться требований конкурентного законодательства в последующей деятельности», – отметила заместитель председателя АМКУ Елена ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ.